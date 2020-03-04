Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины

Верховная Рада одобрила назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром. За соответствующее решение было отдано 291 голос на внеочередном заседании парламента.



Сегодня ранее Рада отправила в отставку Алексея Гончарука. В правительстве Гончарука Шмыгаль был вице-премьером — министром по развитию громад и территорий. На этой должности он проработал месяц.

44-летний Денис Шмыгаль в 1997 году окончил Львовский политехнический институт по специальности менеджмент в производственной сфере, инженер-экономист, в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Институте региональных исследований НАНУ.



В начале карьеры работал на нескольких львовских предприятиях, стартовав в 1994 году с менеджера частного предприятия, затем два года проработал бухгалтером в Электронбанке, после чего в 1997 году перешел бухгалтером на Львовский автобусный завод. В его структурах он проработал до 2006 года, дослужившись до должности директора по экономико-стратегическому развитию.



В 2006 перешел в инвестбизнес, где до 2008 года был директором по экономике инвесткомпании «Комфорт-Инвест» Владимира Кадушкевича, а затем еще год гендиректором «Росан-Инвест» владельца корпорации MEEST Ростислава Кисиля.



В 2009 году впервые перешел на работу в органы власти, на четыре года став начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, когда ее возглавляли сначала совладелец ИДС Николай Кмить, совладелец Укргазбанка Василий Горбаль, экс-гендиректор «Укрзализныци» Михаил Костюк и экс-нардеп и прокурор Виктор Шемчук.



В 2014 году Шмыгаль более полугода проработал заместителем начальника главного управления Минхододов во Львовской области, а в 2015 году вернулся в частный сектор, став сначала советником президента, а затем гендиректором крупного производителя мороженного «Львовхолод».



В 2017 году он перешел на работу «ДТЭК Захидэнерго» Рината Ахметова: сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам, а с начала 2018 года — еще и директором Бурштынской ТЭС.



После президентских выборов 2019 года Шмыгаль участвовал в конкурсе на главу Львовской облгосадминистрации, попав в тройку основных кандидатов, а в августе 2019 года возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.