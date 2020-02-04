Рада назначила главой Минрегиона бывшего менеджера Ахметова

Новым главой министерства развития громад и территорий Украины был назначен Денис Шмыгаль. Соответствующие решение приняла Верховная Рада, поддержав его кандидатуру 288 голосами.



Также Шмыгаль стал вице-премьер-министром. Ее предшественница — Алена Бабак — этого статуса не имела.



Перед этим парламент уволил с должности главы Минрегиона Бабак, отдав за это решение 266 голосов. Выступая с трибуны Рады Бабак заявила, что противостояла «злопыхателям в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут».



По ее словам, у ее оппонентов «не выйдет радоваться». «Правоохранительные органы, которые в прямом подчинении президента Украины, начали системную борьбу с теми, кто сегодня через разные кланы пытаются расшатать ситуацию как в Офисе президента, так и в правительстве», — подчеркнула Бабак.



По словам чиновницы, подставные общественные организации пытаются увольнять сотрудников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) с помощью людей, которые по-прежнему работают в системе ГАСИ и хотят сохранить сферу влияния. Бабак подчеркнула, что за этими людьми уже следят правоохранительные органы.



Позже она добавила, что написала заявление об отставке по собственному желанию. Бабак отметила, что не может озвучить все факты коррупции в строительной сфере, так как их продолжают изучать правоохранители.

Перед назначением в Минрегион Денис Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область. Главой ОГА он стал в августе 2019 года после рабочего визита президента Владимира Зеленского в регион.



С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Перед этим он год работал заместитель генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».



До этого работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.



В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от региональной партии «Народный контроль», которую возглавлял львовский журналист Дмитрий Добродомов, прошедший в Верховную Раду VIII cозыва от Блока Петра Порошенко.



Еще раньше занимал должность замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.