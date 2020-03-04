Рада отправила в отставку Гончарука и все правительство

Верховная Рада одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. Это решение поддержали 353 народных депутата на внеочередном заседании.



Вместе с премьером в отставку автоматически идет все правительство.



В своем заключительном слове перед голосованием Гончарук подчеркнул, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня». По его словам, за последнее время на правительство вылилось много грязи за их деятельност.



«Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру», — добавил он.



Также Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.

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