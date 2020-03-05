«Голос» вслед за «ЕС» не поддержит увольнение Рябошапки

Фракция «Голос» не будет голосовать за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, считая его политически мотивированным. Об этом заявил народный депутат фракции Ярослав Юрчишин, передает «Интерфакс-Украина».



Депутат считает, что большинство приписываемых Рябошапке провалов на самом деле не существует.



«Прокурору приписывают в вину то, что за господина Альперина, так называемого "короля контрабанды", внесли залог — это решение принял суд, генпрокурор не имеет к этому никакого отношения. Точно также вменяется то, что по делу Кати Гандзюк фактически нет никаких подвижек — это неправда. После назначения Руслана Рябошапки как раз началась активизация: экстрадиция Левина из Болгарии, начался судебный процесс над Мангером и Павловским — то есть над всеми фигурантами дела», — сказал член фракции «Голос».



По его словам, в отставке Рябошапки заинтересованы депутаты «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые представляют интересы финансово-промышленных групп, поскольку реформа прокуратуры, начатая действующим генпрокурором, рушит их схемы и систему влияния.



Также во фракции «Голос» считают постановление «политической расправой» и поддерживать его отказываются.



«Ни в коем случае партия "Голос" не будет поддерживать отставку Руслана Рябошапки. Мы имеем чрезвычайно большое количество вопросов к нему, но та аргументация, которая приводится в постановлении, четко показывает — это политическая расправа», — считает Юрчишин.

В Верховной Раде депутаты от «Слуги народа» собирают подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Этот вопрос Верховная Рада, вероятно, рассмотрит сегодня, 5 марта.