Зеленский: Все принципиальные вакансии в Кабмине закроются в ближайшее время

Кабинет министров будет укомплектован в полном составе в ближайшее время, убежден президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал, отвечая на вопросы в ходе рабочего визита в Полтавскую область, передает «Украинская правда».



Зеленский отметил, что вопрос незакрытых вакансий — вопрос в первую очередь нового премьер-министра. Президент заверил, что держит ситуацию на контроле и сообщил, что сейчас идут консультации.



«Нужна взвешенная позиция по таким важным приоритетным министерствам... Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр, что это будет: отдельно вице-премьер-министр по промышленности или будет строиться отдельное министерство», — заявил Зеленский.



«Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они закроются обязательно», — добавил президент.