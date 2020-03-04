Рада проголосовала за назначение нового правительства

Верховная Рада проголосовала за назначение ряда членов Кабинета министров по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля. Решение поддержали 277 народных депутатов.



Назначение новых членов правительства не поддержал ни один депутат от фракций «Голос», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».



Таким образом, в новое правительство назначены:



Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроаталнтической интеграции

Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации

Арсен Аваков — министр внутренних дел

Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов

Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта

Илья Емец — министр охраны здоровья

Владислав Криклий — министр инфраструктуры

Марина Лазебная — министр социальной политики

Денис Малюська — министр юстиции

Олег Немчинов — министр Кабинета министров

Игорь Уманский — министр финансов

Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий.



Также Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны и Дмитрия Кулебу - министром иностранных дел Украины.