Рада проголосовала за назначение нового правительства

Верховная Рада проголосовала за назначение ряда членов Кабинета министров по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля. Решение поддержали 277 народных депутатов.
Назначение новых членов правительства не поддержал ни один депутат от фракций «Голос», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Таким образом, в новое правительство назначены:
Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроаталнтической интеграции
Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации
Арсен Аваков — министр внутренних дел
Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов
Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта
Илья Емец — министр охраны здоровья
Владислав Криклий — министр инфраструктуры
Марина Лазебная — министр социальной политики
Денис Малюська — министр юстиции
Олег Немчинов — министр Кабинета министров
Игорь Уманский — министр финансов
Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий.
Также Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны и Дмитрия Кулебу - министром иностранных дел Украины.