Суд по MH17: прокуратура считает целью боевиков самолет ВСУ

Целью боевиков, которые сбили пассажирский авиалайнер MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году, был самолет военной авиации Украины. Об этом в своем выступлении заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе, передает УНН.



«Мы не думаем, что обвиняемые нажали кнопку, которая запустила БУК. Однако мы считаем, что они сыграли значительную координирующую роль в транспортировке, размещении установки БУК и вывозе её обратно в Россию, сделав их настолько тесно вовлеченными, что в уголовном законодательстве они могут быть привлечены к ответственности за уничтожение MH17. Совершенно очевидно, что истинное намерение этих четырех лиц состояло в том, чтобы сбить самолет украинских вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий», — указал прокурор.



По его словам, истину в этом должен установить суд. В то же время, с его слов, стрельба по военным самолетам также наказуема.



«Ошибка в этой цели не имеет значения для совершенного преступления», — подчеркнул он.

Обвиняемые по делу о крушении МН17 — трое россиян и один украинец, которые, по данным Международной следственной группы, причастны к завозу из России в Украину «Бука», из которого сбили самолет, а также к его вывозу обратно в РФ. Это Игорь Гиркин (Стрелков) — тогдашний «министр обороны «ДНР»; Сергей «Хмурый» Дубинский — подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку «ДНР»; Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф») — подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом «ГРУ ДНР»; Леонид «Крот» Харченко — руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» до Снежного. Никто из подозреваемых в суд не явился.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.