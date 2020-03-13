В Луганской области зафиксирован один случай с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Луганской ОГА.



Отмечается, что человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное.



В департаменте также сообщили, что определены все, кто с ним контактировал, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором.

В Украине были установлены три человека, которые заразились коронавирусом. Сегодня одна из них — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.



Сегодня, 13 марта, власти Украины решили закрыть границу страны для иностранцев, ограничение вступит в силу через 48 часов. С 17 марта Украина на две недели полностью закроет авиасообщение.