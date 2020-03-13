Первая смерть от коронавируса в Украине: скончалась жительница Житомирской области

Пожилая женщина из Радомышля Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с коронавирусом COVID-19, сегодня умерла. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.



Замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что у нее была двухсторонняя пневмония. «После обращения к врачам они, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь», — добавил он.



Ляшко отметил, что перед этим она ездила в Польшу, где были зафиксированы случаи передачи коронавирусной инфекции. «Вернулась в Украину без симптомов. Симптомы появились в Украине уже позже», — рассказал главный санврач.



Также он призвал пожилых людей воздержаться от поездок по стране и за границу, так как они являются большой группой риска.

Скончавшаяся женщина являлась одним из трех человек в Украине с подтвержденным диагнозом короновирусной инфекции COVID-19. Все они заразились за границей.