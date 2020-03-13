Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов

Власти Украины решили закрыть границу страны для иностранце, ограничение вступит в силу через 48 часов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать», — сказал он на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО.

В Украине официально установлены трое граждан, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за границей. Все они были изолированы и проходят лечение.