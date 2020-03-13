В Донецкой области обследуют ребенка с подозрением на коронавирус

В Краматорске Донецкой области зафиксирован новый случай подозрения на коронавирус. Об этом сообщает телеканал «Донбасс».



Семья на днях вернулась из-за границы. С жалобами на высокую температура и кашель у дочки обратились к медикам ее родители. Подозрение на коронавирус появилось, когда тесты подтвердили, что у девочки не грипп.



Ребенка госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу.



По словам медиков, состояние пациентки улучшилось, но и подчеркивают, что надо дождаться результатов анализов. Она находится в стационаре, в изолированном боксе.



«Лаборант будет делать забор крови для клинического анализа крови, также будет осуществлен забор крови для биохимического исследования и будет отобрано кровь для передачи в Киев», — рассказала детский инфекционист Оксана Нерушева.



По ее словам, если лабораторные исследования на заболевания COVID-19 будут негативные, состояние девочки улучшится и не будет необходимости в госпитализации, то ребенка выпишут.