Главные события 13 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 марта.

Политика



«Зеркало недели» сообщило со ссылкой на документ, переданный редакции источником в переговорной группе, что Трехсторонняя контактная группа 11 марта подписала документ о создании консультационного органа, в котором группировки «ДНР/ЛНР» будут выступать в качестве субъекта, а РФ — гаранта наравне с ОБСЕ, Францией и Германией.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание Консультационного органа не означает признания «республик» и ведения прямых переговоров с боевиками. Данный орган, уточнил он, позволит жителям неподконтрольных территорий участвовать в обсуждении вопросов урегулирования конфликта. Он отметил, что документ еще не был подписан.



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



Встреча политических советников лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) не состоялась в связи с распространением коронавируса.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех украинцев, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР».



Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо рассказал, что существует идея «мирного хабе» для Донбасса — площадки для общения обеих сторон.



Общество



Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что по предварительной информации в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса. В самой «ДНР» это отрицают.



Кроме этого, в группировке «ДНР» заявили, что подозрения на COVID-19 у госпитализированной 9 марта жительницы Горловки не подтвердились.



Боевые действия



Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся воздействию помех во время пролета над Донецкой областью 10 марта.



Миссия ОБСЕ зафиксировала противотанковые мины и траншею вблизи подконтрольного боевикам села Молодежное Луганской области.



ОБСЕ также видела повреждение жилого дома в поселке Гольмовский Донецкой области.

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