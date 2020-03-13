Ермак анонсировал возвращение всех пленных в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы Украина вернет всех украинцев, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР», заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО», — сказал он на брифинге в Офисе президента 13 марта.



Накануне украинска сторона передала в Трехсторонней контактной группе список из 200 своих граждан, которых она намеревается вернуть в рамках обмена с боевиками. В свою очередь, группировка «ДНР» на последнем заседании в Минске подтвердила удержание только 15 человек.