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Ермак анонсировал возвращение всех пленных в ближайшие месяцы

13 марта 2020, 16:29

Ермак анонсировал возвращение всех пленных в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы Украина вернет всех украинцев, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР», заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО», — сказал он на брифинге в Офисе президента 13 марта.

Накануне украинска сторона передала в Трехсторонней контактной группе список из 200 своих граждан, которых она намеревается вернуть в рамках обмена с боевиками. В свою очередь, группировка «ДНР» на последнем заседании в Минске подтвердила удержание только 15 человек.

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