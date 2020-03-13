Ермак: Создание консультативного совета не означает признание «Л-ДНР»

Минские договоренности предусматривают согласование некоторых вопросов с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ранее в СМИ появились фотографии документа, согласованного Трехсторонней контактной группой 11 марта и предусматривающего создание Консультационного совета, в котором «ДНР» и «ЛНР» будут выступать в качестве субъекта.



Как отметил Ермак, документ еще не был подписан.



«Это решение еще не принято, и это очень важно. Но стороны-участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность, что важно, принятия такого решения», — сказал он на брифинге в Офисе президента 13 марта.



Ермак напомнил, что предыдущие власти подписали Минские договоренности, которые предусматривают обсуждение с сепаратистами таких вопросов как конституционная реформа в части децентрализации и проведение местных выборов: «То есть существует необходимость согласования этих вопрос».



По словам главы ОП, создание Консультационного органа не означает признания «республик» и ведения прямых переговоров с боевиками. Данный орган, уточнил он, позволит жителям неподконтрольных территорий участвовать в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.





