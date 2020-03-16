Два десятка «слуг народа» просят уволить Сивохо с должности советника секретаря СНБО

Часть народных депутатов из парламентской фракции «Слуга народа» призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова рассмотреть вопрос об освобождении его внештатного советника Сергея Сивохо. Об этом говорится в обращении народного депутата Егора Чернева. Его поддержали около 20 парламентариев.





«На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись», - отметил депутат.



В обращении указано, что публичная деятельность Сивохо «вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины».

В Киеве 13 марта проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды.



Сергей Сивохо обратился в больницу за оказанием медпомощи после нападения на него националистов в Киеве 12 марта.



Партия «Национальный корпус» направила в Службу безопасности Украины сообщение, в котором обвинила советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в совершении госудпрственной измены.