«ДНР» отправила школы и вузы на дистанционное обучение из-за коронавируса

С 19 марта все образовательные учреждения на подконтрольной группировке «ДНР» территории перешли на дистанционный режим обучения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий «приказ» был опубликован «министерством образования ДНР».



Такой режим карантина будет действовать «до особого распоряжения». Уточняется, что в школах дистанционное обучение будет с 19 по 21 марта, то есть до начала весенних каникул, и затем с 30 марта до решения об отмене карантина.



Также в учебных заведениях отменяются все мероприятия, включая выездные.



По данным Telegram-канала Dontel, «минобразования ДНР» обязали вузы провести опрос среди студентов и работников, прибывших на подконтрольную группировке территорию из стран с зарегистрированными случаями COVID-19 в течение последних календарных 20 дней.



Ранее решение о карантине принимали администрации школ самостоятельно.

Из-за угрозы коронавируса карантин в учебных заведениях уже ввели власти Украины. В соседней России все школы уйду на каникулы с 23 марта по 12 апреля.