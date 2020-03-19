В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



«Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.



Мужчина, который контактировал с умершей, госпитализирован. Об этом заявил и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив, передает УНН.



«Контактное лицо, которое находилось в самоизоляции пока госпитализировано в областной клинической инфекционной больнице», — сказал Федоров.



На вопрос, какая история путешествия погибшей женщины, ответил: «Муж приехал из-за границы. Это контактное лицо которая находилась на самоизоляции».

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Всего в Украине зафиксирован 21 случай COVID-19, три из них смертельные.