Новым «министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины

Так называемый министр промышленности при группировке «ДНР» Эдуард Арматов был уволен, его место занял Владимир Рущак.



Соответствующие «указы» были подписаны главой «ДНР» Денисом Пушилининым. Обе бумаги «вступили в силу» со дня подписания — 19 и 20 марта соответственно.



Ранее Рущак являлся заместителем «министра промышленности ДНР».



С апреля 2013 года по август 2015 года Владимир Рущак был главой Национального агентства по аккредитации Украины. После этого Рущак, по всей видимости, уехал в Россию. В октябре того же года человек с таким же именем и фамилией стал исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу.



Рущак был фигурантом расследования программы «Наші гроші» о коррупционных схемах в Нацагентстве по аккредитации Украины. По словам бывших сотрудников Нацагентства и участников рынка, при Рущаке практиковались выкуп должностей директорами, ежемесячные взносы и существовала подконтрольная ему частная ассоциация.



В Украине против Рущака было открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением». Но на тот момент он уже покинул страну.







