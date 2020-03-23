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В Украину из Китая прибыл самолет с тестами на коронавирус

23 марта 2020, 06:53

В Украину из Китая прибыл самолет с тестами на коронавирус

Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 ночью доставил в аэропорт «Борисполь» с китайского Гуанчжоу партию закупленных тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, которые нужны для борьбы с распространением COVID-19.

Как отмечается, медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут передан в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других ведомств.

Также быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны будут взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Закупка медицинских средств в Китае состоялась в результате договоренностей президента Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. 

В ОП добавили, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

В Украине зафиксировано уже 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.

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