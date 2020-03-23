В Донецкой области проверяют на коронавирус семь человек

В Донецкой области на инфицирование коронавирусом проверяют семь человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



По его словам, большинство из тех, кого проверяют — вернулись из Египта.

18 марта был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



В Украине уже лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них три случая — смертельные, один пациент выздоровел.