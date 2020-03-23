В «ДНР» рассказали про карантин и нехватку масок

65 человек находятся на стационарном карантине на подконтрольной боевикам части Донецкой области. 46 из них поступили за последние 2 дня, заявила глава «минздрава» группировки «ДНР» Ольга Долгошапко.



Эти люди проведут в стационаре 14 дней, их проверят на наличие коронавируса, заверила Долгошапко. Еще 45 людей, по ее словам, находятся на домашней самоизоляции.



«На сегодня состояние всех лиц, находящихся под наблюдением, в целом удовлетворительное. За теми пациентами, у которых есть клинические проявления респираторных вирусных заболеваний ведется наблюдение и обследование», — заявила Долгошапко.



«Министр» признала дефицит медицинских масок в отдельных районах Донетчины (ОРДО): «Есть временные сложности с наличием масок в аптеках, но этот вопрос уже решается. У нас маски производятся».



Она рассказала, что с 13 по 22 марта «ДНР» зарегистрировала 9757 случаев ОРВИ: 425 человек были госпитализированы, из них 303 ребенка.

В «Л-ДНР» утверждают, что на подконтрольной боевикам территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом по состоянию на 18 марта «ДНР» провела только четыре лабораторных анализа.



В Донецкой области с 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Украинская сторона и боевики прекращают пропуск через линию соприкосновения.