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В «Л-ДНР» заявляют, что в ОРДЛО случаев заражения коронавирусом нет

18 марта 2020, 15:34

В «Л-ДНР» заявляют, что в ОРДЛО случаев заражения коронавирусом нет

В группировке «ДНР» заявляют, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.

«На сегодняшний день у нас проверены четыре человека на коронавирусную инфекцию. Все тесты после проверки показали отрицательный результат», — цитирует слова «министра здравоохранения» группировки Ольги Долгошапко сепаратистский ресурс ДАН.

По ее словам, трое из пациентов сейчас находятся в Горловке под санитарным наблюдением, четвертый — на самоизоляции в Донецке.

В «ЛНР» также заявляют об отсутствии подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, пишет подконтрольный группировке сайт ЛИЦ. По словам главврача Луганской СЭС Дмитрия Докашенко, 22 жителя подконтрольной боевикам части Луганщины находятся на карантине под наблюдением, им запрещено покидать свое жилище.

В Украине на сегодня лабораторно подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, по одной — в Житомирской и Киевской областях и два — в Киеве. Два человека скончались.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.

При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.

14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.

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