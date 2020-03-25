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В Луганской области введена чрезвычайная ситуация

25 марта 2020, 20:58

В Луганской области введена чрезвычайная ситуация

В Луганской области с 25 марта введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При ОГА создан штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, рассматривается вопрос о создании «карантинных постов» на всех восьми блокпостах в Луганской области.

За время карантина на территории страны в Луганскую область вернулись 32 человека. Один из них на обследование в больницу, 22 — находятся на самоизоляции, пятеро — на обсервации.

По данным Громадського, первый случай инфицирования коронавирусом в Луганской области зафиксирован у Александра Романовского — бизнесмена из Рубежного, который является главой Луганского областного отделения партии «Батькивщина». 

В Украине по состоянию на утро 25 марта было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.

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