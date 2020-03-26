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Боевики продолжают не пропускать патрули ОБСЕ, ссылаясь на карантин

26 марта 2020, 09:33

Боевики продолжают не пропускать патрули ОБСЕ, ссылаясь на карантин

Боевики продолжают отказывать патрулям СММ ОБСЕ в проезде на подконтрольную им территорию, ссылаясь на карантин в связи с коронавирусом. 25 марта наблюдатели не смогли проехать через блокпосты вблизи Еленовки Донецкой области и Станицы Луганской, сообщается в отчете СММ.

На блокпосте в Еленовке члены группировки «ДНР» заявили патрулю в составе пяти сотрудников СММ, что «пункт пропуска закрыт из-за карантина».

В тот же день другой патруль миссии не смог пройти через блокпост «ЛНР» возле Станицы Луганской: боевики не пропустили, сославшись на «приказы от руководства».

«Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», — указывают в СММ.

Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

Боевики не пропустили через свои блокпосты шестерых жителей подконтрольной им территории, в том числе малолетнего ребенка, сообщили 25 марта в погранслужбе Украины. Украинская сторона и боевики закрыли КПВВ с 22 марта из-за распространения коронавируса.

Ранее МИД Украины призвало Францию и Германию оказать давление на Россию в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные боевикам «Л-ДНР» районы. В ведомстве указывают, что боевики, отказывающиеся пропускать патрули СММ, ссылаясь на карантин, нарушают Минские договоренности.

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