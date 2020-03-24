МИД призывает «нормандскую четверку» воздействовать на Россию из-за недопуска ОБСЕ на Донбасс

Недопуск наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским договоренностям. Об этом говорится в заявлении МИД относительно блокирования боевиками патрулей СММ ОБСЕ с 21 марта.



«Введенное под предлогом распространения коронавируса Covid-19 ограничение доступа СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей неприемлемо, в том числе с точки зрения безопасности международных наблюдателей», — отмечают в ведомстве.



В МИД призвали международное сообщество, прежде всего, участников Нормандского формата, продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию для обеспечения полного и неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей.



Отмечается, что такие действия являются прямым нарушением мандата миссии ОБСЕ, противоречат Минским договоренностям, а также общему согласованному заключению Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года, согласно которым СММ ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата.

21 и 22 марта боевики «ДНР» не пропустили через свои блокпосты ни одного патруля СММ ОБСЕ, ссылаясь на то, что пропуск остановлен в связи с карантином.