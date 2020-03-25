ГПСУ: Боевики не пропустили жителей неподконтрольного Донбасса

Боевики отказали в проезде через свои блокпосты шестерым жильцов временно оккупированных городов Донетчины и Луганщины. Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Отмечается, что пограничники вернули на контролируемую территорию Украины в КПВВ «Марьинка» трех жителей Луганска, среди которых малолетний ребенок, а в контрольном пункте «Майорское» двух жителей Макеевки и одного Горловки.



«Ранее в этот же день граждане получили разрешение от командующего объединенных сил на пересечение линии разграничения в связи с следованием к местам проживания и были пропущены в направлении временно оккупированной территории. Однако к вечеру боевики отказали им во въезде домой без объяснения причин и заставили уходить в так называемую "серую зону"», — говорится в сообщении.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.