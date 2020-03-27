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Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник

27 марта 2020, 20:29

Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, выйдя с заседания фракции «Слуга народа».

«Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи — это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете», — сказал он.

Зеленский отметил, что депутаты рассмотрят несколько законопроектов по борьбе с коронавирусом и изменения в бюджет, вызванные пандемией.

«Там нужно внимательно проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику из-за сокращений», — добавил он.

Также Зеленский рассчитывает, что уже в понедельник удастся принять законы о рынке земли и банках. Это позволит Украине получить транш в 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них два случая - в Донецкой области, в Луганской области по-прежнему 1. 

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