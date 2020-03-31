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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, но с определенными требованиями

31 марта 2020, 17:33

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, но с определенными требованиями

Министерство здравоохранения определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина. Соответствующее постановление, подписанное замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, обнародовано на сайте ведомства.

Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;
2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;
3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Относительно рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

17 марта в Украине временно прекратили работу предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В Краматорске 24 марта под стенами городского совета протестовали более полусотни предпринимателей из-за закрытия рынков. Также разрешения на торговлю требовали предприниматели и в Мариуполе.

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