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Ужесточенный карантин в Украине: некоторые правила уже действуют, другие — с 6 апреля

03 апреля 2020, 15:27

Ужесточенный карантин в Украине: некоторые правила уже действуют, другие — с 6 апреля

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление №255, которое ужесточает карантин в Украине в связи с коронавирусом.

В частности, с 6 апреля будет действовать запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

Также с 6 апреля вводится запрет на перемещение группой в количестве более двух человек. Это ограничение не действует для случаев «служебной необходимости» и сопровождения детей до 14 лет.

Начало действия других ограничений не указано, но отмечается, что они продлятся до 24 апреля. По всей видимости, это означает, что они уже вступили в силу.

Так, правительство ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Также запрещается проведение всех массовых мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Среди прочего, запрещено посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, которые оказывают услуги экстренно (кризисно).

Кроме того, запрещено нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность. Также запрещается самовольно оставлять места обсервации.

Также этим постановлением правительство обязало всех въезжающих с временно оккупированных территорий проходить обязательную 14-дневную обсервацию 

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.

По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.

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