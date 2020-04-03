В Украине уже 942 случая коронавируса, 23 смерти

Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет уже 942, сообщает Министерство здравоохранения.



Из них 23 случая были летальными, а выздоровели 19 человек. Всего за минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев.

Ситуация по регионам:



Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

Киев — 180 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

1 апреля группировка «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.



30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».