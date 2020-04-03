В Украине уже 942 случая коронавируса, 23 смерти

Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет уже 942, сообщает Министерство здравоохранения.
Из них 23 случая были летальными, а выздоровели 19 человек. Всего за минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев.
Ситуация по регионам:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
1 апреля группировка «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.
30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».