Боевики возобновили пропуск миссии ОБСЕ, но с задержками

Боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные им районы после полного ограничения в свободе передвижения под прикрытием карантина из-за COVID-19. Несмотря на это, патрули СММ смогли проехать только после нескольких часов задержек на блокпостах «Л-ДНР», сообщается в отчете миссии.



Так, на блокпосте в Дебальцево на админгранице между Луганской и Донецкой областями член «ДНР» позволил патрулю СММ проехать в неподконтрольные правительству районы Донецкой области лишь после 3 с половиной часов задержки, ссылаясь на «приказы командиров».



На блокпосте «ДНР» вблизи Еленовки патруль СММ находился 4 часа, после чего смог проехать.

В начале недели Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.



МИД Украины обратился к РФ с призывом обеспечить миссии ОБСЕ свободу передвижения в соответствии с Минскими соглашениями, а также прекращение огня на Донбассе.