МИД призвал Россию к «тишине» на Донбассе и допуску ОБСЕ

Министерство иностранных дел призывает Россию обеспечить наблюдательной миссии ОБСЕ беспрепятственный доступ к подконтрольным боевикам территориям Донбасса.



В ведомстве напомнили, что за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий и трое получили ранения.



«Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации», — говорится в заявлении, размещенном пресс-службой МИД.



В связи с этим, Украина присоединилась к Франции и Германии и призвала Россию обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе, а также доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций в ОРДЛО.



«Призываем РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения», — отмечают в МИД.

Ранее Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.