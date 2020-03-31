Франция и Германия отреагировали на недопуск ОБСЕ в ОРДЛО

Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Главы МИД двух стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.



Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.



«Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ и выполнению ее мандата», — заявили главы дипломатии Германии и Франции.



Ранее Евросоюз обратился к РФ и подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.



Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.