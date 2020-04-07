В Украине по состоянию на утро 7 апреля было зафиксировано 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Из них 45 случаев летальные, а 28 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 143 новых случаев заболевания. В частности, десятый случай заболевания подтвержден в Донецкой области.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 77 случаев;
Волынская область — 34 случая;
Днепропетровская область — 15 случаев;
Донецкая область — 10 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 38 случаев;
Запорожская область — 41 случай;
Ивано-Франковская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 53 случая;
Киев — 253 случая;
Киевская область — 97 случаев;
Львовская область — 29 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 30 случаев;
Полтавская область — 12 случаев;
Ровенская область — 40 случаев;
Сумская область — 51 случай;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 13 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 247 случаев;
Черкасская область — 62 случая;
Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом «ДНР» продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.
5 апреля в «ЛНР» заявили, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального). В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.