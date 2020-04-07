В Украине по состоянию на утро 7 апреля было зафиксировано 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.



Из них 45 случаев летальные, а 28 пациентов выздоровели.



За сутки было зафиксировано 143 новых случаев заболевания. В частности, десятый случай заболевания подтвержден в Донецкой области.



Ситуация в регионах:



Винницкая область — 77 случаев;

Волынская область — 34 случая;

Днепропетровская область — 15 случаев;

Донецкая область — 10 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 53 случая;

Киев — 253 случая;

Киевская область — 97 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 12 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 247 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом «ДНР» продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



5 апреля в «ЛНР» заявили, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального). В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.