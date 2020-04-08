Кабмин ослабил ограничения во время карантина

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса. Правительство уточнило перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.



Во время карантина разрешено работать:



— объекты почтовой и курьерской деятельности;



— строительные работы;



— по сбору и заготовке отходов;



— заведения торговли строительными материалами.



Кроме этого, без самоизоляции смогут обходиться некоторые категории людей в возрасте старше 60 лет:



— государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;



— военнослужащие, работники ВСУ и правоохранительных органов;



— лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса;



— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:



осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;



предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;



являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;



включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;



являются объектами потенциально опасных технологий и производств.