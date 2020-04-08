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Кабмин ослабил ограничения во время карантина

08 апреля 2020, 22:42

Кабмин ослабил ограничения во время карантина

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса. Правительство уточнило перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Во время карантина разрешено работать:

— объекты почтовой и курьерской деятельности;

— строительные работы;

— по сбору и заготовке отходов;

— заведения торговли строительными материалами.

Кроме этого, без самоизоляции смогут обходиться некоторые категории людей в возрасте старше 60 лет:

— государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;

— военнослужащие, работники ВСУ и правоохранительных органов;

— лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса;

— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;

предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

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