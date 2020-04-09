В ВСУ зарегистрировали два новых случая коронавируса. Всего — уже 7

В Вооруженных Силах Украины зарегистрировали два новых случая инфицорования коронавирусом, передает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до семи, один из них — летальный.

Коронавирус подтвердили у военнослужащего Васильковского гарнизона, которого накануне госпитализировали с предварительным диагнозом «пневмония». Сообщается, что он находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Второй случай обнаружили у военнослужащего из Мелитополя. Он с конца марта находится на самоизоляции после контакта с людьми, у которых подтвердили COVID-19.

29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля быстрые тесты показали отрицательный результат. А 9 апреля результаты ПЦР тестирования подтвердили коронавирусное заболевание у военнослужащего. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, сообщают в Медсилах ВСУ.

Военные, которые контактировали с обеими инфицированными, находятся на самоизоляции.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 людей выздоровели и 57 — умерли.