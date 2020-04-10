В Украине уже 2203 случаев коронавируса. 69 человек умерли

По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 2203 случаев коронавируса COVID-19, из них 69 пациентов умерли, а 61 — выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Всего за сутки было зафиксировано 311 новых случаев заболевания.

Ситуация по регионам:



Винницкая область — 119 случаев;

Волынская область — 41 случай;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 56 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 254 случая;

Кировоградская область — 82 случая;

Киев — 348 случаев;

Киевская область — 140 случаев;

Львовская область — 82 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 46 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 85 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 196 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 27 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 366 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила уже о 13 случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. В свою очередь группировка «ЛНР» подтвердила семь заболеваний COVID-19.