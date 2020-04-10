В Украине уже 2203 случаев коронавируса. 69 человек умерли

По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 2203 случаев коронавируса COVID-19, из них 69 пациентов умерли, а 61 — выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Всего за сутки было зафиксировано 311 новых случаев заболевания.
Ситуация по регионам:
Винницкая область — 119 случаев;
Волынская область — 41 случай;
Днепропетровская область — 52 случая;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 41 случай;
Закарпатская область — 56 случаев;
Запорожская область — 54 случая;
Ивано-Франковская область — 254 случая;
Кировоградская область — 82 случая;
Киев — 348 случаев;
Киевская область — 140 случаев;
Львовская область — 82 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 0 случаев;
Одесская область — 46 случаев;
Полтавская область — 20 случаев;
Ровенская область — 85 случаев;
Сумская область — 63 случая;
Тернопольская область — 196 случаев;
Харьковская область — 6 случаев;
Херсонская область — 27 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 366 случаев;
Черкасская область — 86 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» заявила уже о 13 случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. В свою очередь группировка «ЛНР» подтвердила семь заболеваний COVID-19.