«ДНР» не выявила новых заболевших COVID-19 за выходные

На подконтрольной группировке «ДНР» территории остается 18 человек, заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Минздрав» группировки.



При этом 220 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Еще 8848 человек — на самоизоляции дома.



В «ДНР» подчеркнули, что летальных случаев из-за COVID-19 подтверждено не было.



Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 53 человека, добавили в «Минздраве».