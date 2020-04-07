Помощь для борьбы с коронавирусом МККК отправит на Донбасс на этой неделе

К концу текущей недели Международный комитет Красного Креста направит на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил пресс-секретарь представительства МККК в Украине Александр Власенко.



Он отметил, что груз будет содержать тесты для выявление коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и прочее.



Власенко рассказал, что помощь ориентирована как на больницы, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, так и на неподконтрольной.



Однако со стороны группировок «Л/ДНР» запрос на нее по-прежнему не поступал.



«Если у нас будет запрос со стороны, которая там принимает решения, они обратятся в наш офис в Донецке и Луганске, если такая потребность у них будет — мы постараемся ее удовлетворить», — сказал он.



Представитель Красного креста отметил, что гуманитарная помощь, которая 3 апреля была отправлена на Донбасс, не содержала помощи для борьбы с коронавирусом.



«Это были стандартные вещи, которые мы раздаем — продуктовые наборы, гигиенические наборы», — резюмировал он.

«ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



Ранее в Красном кресте сообщили, что несмотря на ограничения в связи с карантином, организация продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса.