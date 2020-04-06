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В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19

06 апреля 2020, 15:34

В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19

Россия дважды передавала на подконтрольную группировке «ДНР» территорию тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Если бы не помощь Роспотребнадзора РФ, который дважды передавал нам тесты, нам просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Количество полученных тест-систем глава группировки не назвал.

По словам Пушилина, Россия также предоставляет «организационно-методическую и консультативную поддержку».

«Наши медицинские работники получают самую свежую информацию от российских коллег, она включает весь алгоритм действий врача в случае выявления коронавирусной инфекции. Коллеги из России консультируют наших специалистов по телефону в любое время», — подчеркнул он.

«ДНР» сообщила о трех случаях коронавируса на подконтрольной ей части территории Донецкой области. При этом «ДНР» не называет города, где зафиксированы случаи болезни.

До первых случаев инфицирования «ДНР» старалась не афишировать, что Россия доставила им тест-сситемы. 

Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях.

На прошлой неделе Международный комитет Красного креста передал Украине гуманитарный груз, который был отправлен в неподконтрольные властям районы Донбасса. В состав конвоя вошли медпрепараты, тесты на коронавирус, средства гигиены и личной защиты, а также аппараты для искусственной вентиляции легких.

Согласно выводам исследования «Донецкого института информации», медиа группировок «ДНР» и «ЛНР» используют ситуацию с СOVID-19 в качестве инструмента информационного влияния, чтобы препятствовать возвращению этих территорий под контроль властей Украины. В частности, они концентрируют внимание не на помощи населению, а на распространении предвзятой информации о вирусе.

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