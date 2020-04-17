COVID-19: «ДНР» ввела карантин в еще одном отделении больницы

Группировка «ДНР» ввела карантин в двух отделениях медицинских учреждений, где работали инфицированные коронавирусом медработники. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает сайт dnronline.



«На карантине находятся два отделения медицинских учреждений, где работали инфицированные медицинские работники», — сказала она.



Ранее сообщалось, что на карантин закрыли одно из двух реанимационных отделений Рудничной больницы Макеевки, где находится пациентка с COVID-19.



Город и номер второй больницы, в отделении которого ввели карантин, не сообщается.



Сейчас, по словам Долгошапко, в больницах находится 30 человек с коронавирусом. «Из них только в одном случае есть осложнения у пациентки, которая изначально имела хроническое заболевание легких. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», — добавила она. Еще двое пациентов уже выздоровели и выписаны.



Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений размещен 251 человек, среди них есть медицинские работники.

В украинском МинВОТ утверждают, что группировки «ДНР» и «ЛНР» скрывают летальные случаи коронавирусной болезни.