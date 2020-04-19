Несколько сотен человек собралось на Пасху в Святогорской лавре, несмотря на угрозу COVID-19

В Святогорской Лавре как минимум несколько сотен человек присутствовало на пасхальном богослужении ночью. Это следует из прямой трансляции, которая велась на YouTube-канале лавры.
Верующие и священнослужители не соблюдали дистанцию и находились в храме преимущественно без средств защиты.
«Новости Донбасса» направили запрос в Святогорскую Лавру.
В Украине действуют карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Власти страны и Донецкой области неоднократно призывали верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а священнослужителей — обеспечить карантинные меры в церквях. В МВД обещали не допустить скопление людей в церквях и вокруг них в это воскресенье.
Министерство здравоохранения сообщало, что из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много людей заразились коронавирусом именно в церквях.
Так, Киево-Печерская лавра стала одним из очагов коронавируса. Там уже выявлено более сотни случаев COVID-19. В понедельник власти столицы закрыли лавру на карантин.
В Донецкой области уже было выявлено 16 случаев COVID-19. Из них один человек умер, 10 — выздоровели, 5 пациентов продолжают лечение.