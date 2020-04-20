Луганская и еще 6 областей не дали информацию о тестировании на COVID-19 за воскресенье

Семь областей Украины не передали министерству здравоохранения никакой информацию о проведенных тестированиях на коронавирус за минувшее воскресенье. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 20 апреля.



Министр уточнил, что речь идет о Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. «Это недопустимые вещи», — подчеркнул Степанов.



Он добавил, что поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко разобраться в этой ситуации. «После того, как мы получим ответы, будем делать выводы», — резюмировал министр здравоохранения.



За минувшие сутки зафиксирован 261 новых случай COVID-19. Всего в Украине выявлено 5710 случаев болезни. Из них 151 случай был летальным, а 359 пациентов выздоровели.