В Украине уже 6125 случаев COVID-19. Умер 161 человек

По состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.



Ситуация по регионам:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования. За выходные дни о новых случаях «Л-ДНР» не сообщали.