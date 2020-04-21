У Зеленского рассматривают смягчение карантина для «психологической поддержки» и запуска экономики

Правительство планирует продолжить карантин в Украине, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом — он ожидается в начале мая.



Об этом шла речь на сегодняшнем совещании под председательством президента Владимира Зеленского по преодолению эпидемии, передает Офис президента.



Также участники совещания рассматривали возможности смягчения карантина «для психологической поддержки граждан и запуска экономики».



«Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин», — сказал Зеленский.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.



По его словам, Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

В Минздраве анонсировали, что карантин будет продлен до 12 мая. При этом предлагаются послабления. В частности, возможность посещать парки, музеи и библиотеки.



По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса. Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев болезни.