Минздрав предлагает открыть парки, музеи и библиотеки после 24 апреля

Министерство здравоохранения будет рекомендовать на ближайшем заседании Кабинета министров продление карантина в связи с коронавирусом до 12 мая, но с определенными смягчениями.



Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 21 апреля.



В качестве примера таких смягчений он назвал прогулки в парках, посещение музеев и библиотек. При этом министр уточнил, что в постановлении будут прописаны карантинные ограничения, которые необходимо соблюдать при посещении этих мест.



Такие ограничения включают количество лиц, средства индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, указал Степанов.



Ранее продление карантина со смягчениями спрогнозировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин, который был введен 12 марта, до 24 апреля. C 6 апреля в стране был усилен карантин.



По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса. Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.



