В полиции пригрозили штрафами за нарушение карантина в поминальные дни

Полиция будет составлять административные протоколы в случае нарушения карантина в период поминальных дней. Об этом сообщил начальник полиции в Донецкой области Николай Семенишин во время брифинга ДонОГА.



«Если будет нарушение карантинных правил — есть норма административного законодательства, предусмотренная 44-3. Штраф составляет от 17 до 34 тысяч гривен», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать людей за посещение кладбищ в поминальные дни.



В свою очередь глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рекомендовал прислушаться к призывам руководителей ряда религиозных организаций и перенести посещение кладбищ на начало июня.

Правительство продлило карантин из-за эпидемии коронавируса до 11 мая.



В Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса COVID-19. Из них 187 человек умерли, а 504 — выздоровели. За сутки установлено 578 новых случаев.