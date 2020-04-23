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В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19. Умерли 187 человек

23 апреля 2020, 09:34

В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19. Умерли 187 человек

По состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано уже 7170 случаев коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.

Из них 187 человек умерли, а 504 — выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтвердила 67 случаев заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории, умер один человек. 

Группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19. При этом умер один из пациентов с COVID-19. Утверждается, что у него была хроническая болезнь сердца.

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