Карантин в Украине продлили до 11 мая

Карантин из-за эпидемии коронавируса в Украине будет продлен до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.



При этом о смягчении карантина, как анонсировалось ранее, речи не идет.



«Если все будет хорошо, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков скверов, мест торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, другие смягчения, которые будут анонсированы в зависимости от развития ситуации в первые числа мая», — сказал премьер-министр.



Обновлено. Кабинет министров на заседании в среду продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.

Правительство ввело карантин в Украине 12 марта. 25 марта был введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны сроком на 30 дней и продлен карантин до 24 апреля. C 6 апреля карантин был усилен.



По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6592 случаев коронавируса. Из них умерли 174 человека, а 467 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 467 новых случаев заболевания.