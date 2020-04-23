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Постпред России при ОБСЕ обвинил Украину в срыве создания консультативного совета

23 апреля 2020, 22:15

Постпред России при ОБСЕ обвинил Украину в срыве создания консультативного совета

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил украинскую сторону в срыве создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Twitter.

«На заседании контактной группы 11 марта представители Киева, оккупированного Донецка и Луганска при посредничестве ОБСЕ и России достигли договоренности о создании консультативного Совета по политическим вопросам, но затем переговорщики Украины все отыграли назад», — говорится в сообщении.

Также Лукашевич утверждает, что прогресса по укреплению режима прекращения огня, согласованию дополнительных участков разведения, по разработке и реализации обновленного плана разминирования, по новым пунктам пропуска через линию соприкосновения все еще нет.

Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его российский коллега - замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

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